Путин: У нас нет цели разобщить ЕС
11:32 04.06.2018 Источник: Lenta.ru
ЕС является важнейшим экономическим и торговым партнером России, заявил российский президент Владимир Путин в интервью австрийской телерадиокомпании ORF. Его фрагмент был показан в понедельник, 4 июня.
«Для нас нет цели кого-то разобщить в ЕС. Мы, наоборот, заинтересованы в едином и процветающем Европейском союзе, потому что ЕС является нашим важнейшим экономическим и торговым партнером», — сказал глава государства.
5 июня Путин посетит Австрию с рабочим визитом. Во время поездки запланированы переговоры с федеральным президентом Австрийской Республики Александером Ван дер Белленом и федеральным канцлером Себастьяном Курцем.
В мае прошлого года Владимир Путин призвал европейские страны отказаться от ложных представлений о наличии угрозы со стороны Москвы. Он подчеркнул, что Россия может сотрудничать с НАТО по всем направлениям, в первую очередь — в сфере борьбы с международным террором. Lenta.Ru
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