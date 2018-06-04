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Новости

Путин и Ким Чен Ын могут встретиться во Владивостоке

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12:05 04.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Диписточники сообщили о возможности встречи Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке. Рассматриваются различные даты проведения переговоров российского президента и северокорейского лидера.

Владимир Путин и Ким Чен Ын могут встретиться на полях Восточного экономического форума, сообщили дипломатические источники.

Четвёртый Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке с 11 по 13 сентября. Говорит Москва

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