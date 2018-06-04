Надвоицкий завод РУСАЛа из-за санкций США вынужден работать на склад
13:00 04.06.2018
Надвоицкий алюминиевый завод (НАЗ) в Карелии, входящий в компанию РУСАЛ, два месяца работает на склад. Из-за закрытия рынка США, куда направлялась продукция НАЗа, алюминий предприятия теперь полностью не востребован. На складах уже скопилось порядка 3 тыс. т металла. Последние месяцы предприятие работает в убыток. Критические трудности также возникли с поставками из-за рубежа глинозема: до конца лета сырья не хватит, сообщает ПРАЙМ .
Надвоицы с 2016 года имеют статус территории опережающего экономического развития. Не исключено, что в ближайшее время ситуация будет рассмотрена Фондом развития моногородов. Из средств фонда в городе было профинансировано создание промышленного парка, на базе которого планировалась реализовать несколько инвестпроектов и организовать рабочие места для жителей.
Василий Столбунов
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