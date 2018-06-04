Затраты британской полиции в связи с инцидентом в Солсбери составили $10 млн

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финансовые затраты британской полиции в ходе реагирования на инцидент в английском Солсбери, где в результате отравления пострадали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, составили 7,5 млн фунтов стерлингов (10 млн долларов). Об этом в понедельник сообщила вещательная корпорация Би-би-си.По словам Ангуса Макферсона, комиссара полиции по борьбе с преступностью в графстве Уилтшир, в расследовании отравления Скрипалей также были задействованы представители 40 других британских структур. Он отметил, что расследование инцидента может потребовать дальнейших финансовых расходов.4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.