Десятки людей погибли от извержения вулкана в Гватемале
15:12 04.06.2018 Источник: Эхо Москвы
В Гватемале десятки людей погибли от извержения вулкана. В стране объявлен трехдневный траур.
Спасатели пока не могут добраться до некоторых районов страны, так что жертв может быть гораздо больше. В стране объявлено чрезвычайное положение. Около трех тысяч людей эвакуированы. Столичный аэропорт, который находится в нескольких десятках километрах от проснувшегося вулкана Фуэго, не работает.
На кадрах из Гватемалы видны испачканные грязью жители с детьми, которые самостоятельно пытаются спастись. Им рекомендуют носить маски для защиты органов дыхания. Тела погибших лежат в лаве, экстренные службы пытаются пробраться к выжившим. Извержение вулкана уже завершается. По данным местного института сейсмологии, пострадала территории в радиусе 20 километров. Там проживает свыше полутора миллионов человек.
Специалисты назвали извержение крупнейшим за полвека. Эхо Москвы
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