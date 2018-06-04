Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии украинца Сущенко, признав его виновным в шпионаже

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд в понедельник приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины, признав его виновным в шпионаже в России, передает корр. ТАСС."Признать Сущенко виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ ("Шпионаж"), назначить наказание в виде 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - огласил приговор судья Олег Музыченко.