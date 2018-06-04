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Медведев предложил назначить Дворковича председателем фонда "Сколково"

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16:32 04.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер Дмитрий Медведев предложил назначить бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича председателем фонда "Сколково", а также пообещал и дальше оказывать поддержку инновационному центру.

"Я предлагаю ввести новую должность - председателя фонда, и назначить на нее Аркадия Владимировича Дворковича. А Виктор Феликсович (Вексельберг, ранее президент фонда "Сколково"), надеюсь, будет осуществлять свои функции в качестве сопредседателя совета фонда", - сказал Медведев на встрече с членами совета Фонда Сколково в понедельник.

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