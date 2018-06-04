Медведев предложил назначить Дворковича председателем фонда "Сколково"

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьерпредложил назначить бывшего вице-премьерапредседателем фонда "Сколково", а также пообещал и дальше оказывать поддержку инновационному центру."Я предлагаю ввести новую должность - председателя фонда, и назначить на нее Аркадия Владимировича Дворковича. А Виктор Феликсович (Вексельберг, ранее президент фонда "Сколково"), надеюсь, будет осуществлять свои функции в качестве сопредседателя совета фонда", - сказал Медведев на встрече с членами совета Фонда Сколково в понедельник.