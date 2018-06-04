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Новости

Проверка Савченко на полиграфе не дала однозначных результатов

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17:00 04.06.2018 Источник: Телеканал "112 Украина"

Служба безопасности Украины заявляет, что психофизиологическая экспертиза с применением полиграфа, проводимая в отношении депутата Верховной Рады Надежды Савченко, подтвердила у нее наличие намерений насильственного свержения власти, в частности ее намерений совершить теракт в правительственном квартале и здании Верховной Рады. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"По результатам проведенного исследования комиссией экспертов предоставлены категоричные выводы о наличии у Савченко Н. В. положительных психофизиологических реакций, которые свидетельствуют, в частности, о том, что Савченко Н. В. обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя, участвовала в незаконных действиях по свержению конституционного строя и лично готовила насильственное свержение конституционного строя", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ею был разработан четкий план убийства руководителей государства, она договаривалась с сообщниками о том, кто и что должен делать во время покушения на убийство руководителей государства. 

Вместе с тем эксперты не обнаружили положительных психофизиологических реакций на вопросы, поставленные стороной защиты, в частности, хотела ли Савченко сменить власть в Украине в конституционный способ, считает ли она деятельность президента, депутатов, премьер-министра, секретаря СНБО, членов Кабмина, руководителей политических партий преступной.

"В связи с сознательным противодействием Савченко Н. В. проведению судебной психологической экспертизы с использованием полиграфа комиссия экспертов не смогла поставить Савченко Н. В. все вопросы, а проведение экспертизы было прекращено", - говорится в сообщении.  112.ua

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