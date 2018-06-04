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Путин уволил находящегося под стражей главу ГУ МЧС по Кузбассу Мамонтова

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17:40 04.06.2018

Президент РФ Владимир Путин уволил главу ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, который обвиняется в халатности и растрате. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— Освободить от занимаемой должности генерал-майора внутренней службы Мамонтова Александра, — говорится в документе.

Центральный районный суд Кемерова арестовал Мамонтова на два месяца. Его обвиняют в растрате двух миллионов рублей и халатности из-за отсутствия проверок "Зимней вишни". Сам Мамонтов свою вину не признает. Life.ru

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