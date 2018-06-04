Путин уволил находящегося под стражей главу ГУ МЧС по Кузбассу Мамонтова
17:40 04.06.2018
Президент РФ Владимир Путин уволил главу ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, который обвиняется в халатности и растрате. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
— Освободить от занимаемой должности генерал-майора внутренней службы Мамонтова Александра, — говорится в документе.
Центральный районный суд Кемерова арестовал Мамонтова на два месяца. Его обвиняют в растрате двух миллионов рублей и халатности из-за отсутствия проверок "Зимней вишни". Сам Мамонтов свою вину не признает. Life.ru
Новости
- 17:12 04.06.2018
- Microsoft приобрела сервис для разработчиков GitHub
- 17:00 04.06.2018
- Проверка Савченко на полиграфе не дала однозначных результатов
- 16:32 04.06.2018
- Медведев предложил назначить Дворковича председателем фонда "Сколково"
- 16:12 04.06.2018
- Материнский капитал можно будет тратить на кредиты
- 16:00 04.06.2018
- Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии украинца Сущенко, признав его виновным в шпионаже
- 15:32 04.06.2018
- Кудрин сообщил президенту о наличии финансовых нарушений почти во всех министерствах
- 15:12 04.06.2018
- Десятки людей погибли от извержения вулкана в Гватемале
- 15:00 04.06.2018
- Путин подписал закон о контрсанкциях против США и иных недружественных государств
- 14:32 04.06.2018
- Если Россия на нас нападет, она может потерять Петербург - экс-президент Эстонии
- 14:12 04.06.2018
- Затраты британской полиции в связи с инцидентом в Солсбери составили $10 млн
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать