ЕС может принять ответные меры в отношение США за пошлины на сталь и алюминий

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС может уже в июле принять предварительные меры в отношении США в ответ на введение американских пошлин на европейскую сталь и алюминий. Об этом заявила в понедельник агентству Рейтер еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

"Мы можем принять предварительные меры уже в июле, - сказала Сесилия Мальмстрем. - Мы намерены обсудить это".



