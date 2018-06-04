ЕС может принять ответные меры в отношение США за пошлины на сталь и алюминий
18:30 04.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЕС может уже в июле принять предварительные меры в отношении США в ответ на введение американских пошлин на европейскую сталь и алюминий. Об этом заявила в понедельник агентству Рейтер еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.
"Мы можем принять предварительные меры уже в июле, - сказала Сесилия Мальмстрем. - Мы намерены обсудить это".
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