Учебная база по первичной летной подготовке в Кубинке может открыться уже в 2019 году
19:30 04.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ОСААФ создает базу для первоначальной летной подготовки на подмосковном аэродроме Кубинка. Об этом сообщил председатель общества Александр Колмаков на заседании наблюдательного совета ДОСААФ.
"ДОСААФ России во взаимодействии с командованием ВВС активно формирует базу по дальнейшему совершенствованию системы первоначальной летной подготовки, готовит презентацию учебной материально-технической базы Кубинского авиационно-технического спортивного клуба с целью получения государственного заказа на 2019 год", - сказал Колмаков.
Как пояснили в ДОСААФ, первоначальная летная подготовка позволит более эффективно отбирать курсантов в летные училища ВВС.
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