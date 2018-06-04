Екатеринбург: В ДТП с участием автобуса пострадало 25 человек
20:15 04.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двадцать пять человек, по уточненным данным, пострадали в ДТП с участием автобуса в Екатеринбурге. Об этом сообщил в понедельник ТАСС руководитель пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
"Число пострадавших возросло до 25... Всего в транспортном средстве находились 25 пассажиров, водитель и кондуктор. Изначально два человека от доставления в больницу отказались", - сказал Горелых.
По его словам, в 19:20 (17:20 мск) движение на дороге было восстановлено. "Автобус вывезен на другом транспортном средстве, с иномаркой Daewoo Nexia работают сотрудники полиции из криминалистического подразделения", - отметил он.
"Ранее водитель Daewoo Nexia уже привлекался к административной ответственности, в том числе за вождение в нетрезвом виде. В частности, в 2015 году он был лишен водительских прав и оштрафован на 30 тыс. рублей за езду в нетрезвом виде. По предварительным данным, водитель Daewoo Nexia работал на том же предприятии ("Форт-Транс"), которому принадлежит попавший в ДТП автобус", - сказал Горелых.
ДТП с участием пассажирского автобуса и произошло в понедельник в 16:15 (14:15 мск). Водитель Daewoo Nexia, по данным областной прокуратуры, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения. В ГУ МВД по региону отмечали, что он отказался от медосвидетельствования. Машина находилась посреди проезжей части, поэтому движение было приостановлено. В администрации Екатеринбурга сообщали, что городские власти не имеют претензий к "Форд- Транс", так как "это один из хороших, регулярно меняющих свой подвижной состав перевозчиков".
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