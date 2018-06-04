0
0
353
Новости

Нетаньяху раскритиковал сделку по ограничению ядерных разработок Ираном

Добавить в избранное

20:45 04.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Ирана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС. Выступая в Берлине в понедельник по итогам состоявшихся переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, он заявил, что в случае выполнения этой сделки Тегеран сможет обладать достаточным количеством урана для создания бомб.

"Проблема СВПД заключается в том, что, отказавшись сейчас от урана для производства одной ядерной бомбы, Иран в течение 7-10 лет может получить достаточное количество урана для производства 100, 200 бомб", - заявил премьер-министр еврейского государства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

21:15 04.06.2018
Украина может расширить проект персональных санкций для физических и юридических лиц РФ
0
215
20:15 04.06.2018
Екатеринбург: В ДТП с участием автобуса пострадало 25 человек
0
398
19:30 04.06.2018
Учебная база по первичной летной подготовке в Кубинке может открыться уже в 2019 году
0
430
18:30 04.06.2018
ЕС может принять ответные меры в отношение США за пошлины на сталь и алюминий
0
622
17:40 04.06.2018
Путин уволил находящегося под стражей главу ГУ МЧС по Кузбассу Мамонтова
0
608
17:12 04.06.2018
Microsoft приобрела сервис для разработчиков GitHub
0
629
17:00 04.06.2018
Проверка Савченко на полиграфе не дала однозначных результатов
0
717
16:32 04.06.2018
Медведев предложил назначить Дворковича председателем фонда "Сколково"
0
667
16:12 04.06.2018
Материнский капитал можно будет тратить на кредиты
0
826
16:00 04.06.2018
Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии украинца Сущенко, признав его виновным в шпионаже
0
747

Возврат к списку