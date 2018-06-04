Нетаньяху раскритиковал сделку по ограничению ядерных разработок Ираном

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Ирана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС. Выступая в Берлине в понедельник по итогам состоявшихся переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, он заявил, что в случае выполнения этой сделки Тегеран сможет обладать достаточным количеством урана для создания бомб.

"Проблема СВПД заключается в том, что, отказавшись сейчас от урана для производства одной ядерной бомбы, Иран в течение 7-10 лет может получить достаточное количество урана для производства 100, 200 бомб", - заявил премьер-министр еврейского государства.



