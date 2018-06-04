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Правительство РФ не вмешивалось в избирательную компанию в США - Путин

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22:15 04.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российское государство не имеет отношения к частной деятельности Евгения Пригожина, а также к вмешательству в избирательную кампанию в США. Об этом заявил президент России Владимир Путин в показанном в понедельник интервью австрийской телерадиокомпании ORF в преддверии своего визита в Австрию.

"О Пригожине. Я прошу вас делать отличие между правительством Российской Федерации, российским государством и юридическими лицами. Вы сказали, что господина Пригожина называют "поваром Путина". Он действительно работает в сфере гастрономии, у него есть рестораны в Санкт-Петербурге", - сказал Путин.

"Но сейчас я хочу вас кое о чем спросить: вы серьезно думаете, что владелец ресторана, даже если он обладает способностями хакера и владеет фирмой из этой сферы - я не знаю, что он там делает - что этот человек может повлиять на выборы в США или в любой другой европейской стране? Насколько низко должны упасть на Западе СМИ и политика, если владелец ресторана из России может оказать влияние на выборы в США", - отметил российский лидер. "<...> Спросите его самого. Российское государство здесь ни при чем", - подчеркнул Путин.

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