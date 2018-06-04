В ООН заинтересовались десятками миллионов американских бедняков
22:45 04.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецдокладчик ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека Филип Альстон считает жестокими и бесчеловечными условия, в которых живут десятки миллионов американских бедняков. В докладе, опубликованном в понедельник в Женеве, он пришел к выводу, что крайнее имущественное расслоение в США представляет угрозу для демократии.
"Соединенные Штаты - это страна сильных контрастов", - констатировал Альстон. "Для одной из богатейших стран мира иметь 40 миллионов людей, живущих в бедности, и еще пять миллионов - в условиях, напоминающих положение в "третьем мире", - это жестоко и бесчеловечно", - подчеркнул он. Спецдокладчик напомнил, что продолжительность жизни в США короче, чем в "других богатых демократиях". Кроме того, там самый высокий уровень бедности среди молодежи.
Альстон, посетивший США в декабре 2017 года, подверг критике налоговую политику администрации президента Дональда Трампа, обратив внимание на "массированные налоговые послабления для корпораций и очень богатых людей" и на предпринимаемые одновременно "атаки на систему социального обеспечения". Эксперт предположил, что такая стратегия специально направлена на то, чтобы "довести до максимума неравенство и ввергнуть миллионы работающих американцев и тех, кто не может работать, в нужду". Он напомнил также о "хронической сегрегации" в американском обществе.
"В Соединенных Штатах - самый высокий уровень неравенства среди западных стран", - пришел к заключению Альстон. В докладе говорится, что на протяжении последних лет суммарное состояние 1% богатейших американцев росло, а 90% беднейших за последние 25 лет уменьшилось. При этом в 2016 году 1% самых состоятельных американцев владели 38,6% всех богатств. "Налоговая реформа ухудшит ситуацию", - прогнозирует спецдокладчик.
По словам Альстона "американским ответом на бедность" стало "наказание и заключение в тюрьму". "Массовое заключение в тюрьму используется для того, чтобы сделать социальные проблемы временно невидимыми и создать мираж, будто бы что-то сделано", - подчеркнул он. Как считает спецдокладчик, в США крайнее неравенство "представляет угрозу не только для эффективности экономики, но и для благополучия американской демократии".
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