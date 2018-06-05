Юристы Трампа признали, что он сам надиктовал заявление о встрече с Весельницкой - газета

07:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Юристы президента СШАзаявили спецпрокурору, что хозяин Белого дома лично надиктовал текст заявления для СМИ по поводу встречи его сына с российским адвокатомв июне 2016 года. Об этом сообщила в понедельник в своей электронной версии газета "Нью-Йорк таймс".

Встреча состоялась в небоскребе "Трамп-тауэр" в Нью- Йорке, в ней принимали участие восемь человек, включая Весельницкую, Дональда Трампа - младшего и советника президента. После того, как сведения о встрече стали достоянием гласности, СМИ было передано разъяснительное заявление на этот счет, составленное якобы адвокатами сына Трампа.

При этом газета "Вашингтон пост", ссылаясь на источники, сообщала, что Трамп лично надиктовал содержание послания для публикации. По сведениям издания, глава Белого дома настоял, чтобы в тексте заявления значилось, что встреча прошла по инициативе самой Весельницкой, а основным предметом обсуждения была программа усыновления американцами российских детей. Спецпрокурор в связи с этим начал разбирательство на предмет возможных попыток Трампа препятствовать правосудию.

Представители Белого дома неоднократно опровергали эту информацию. Однако, как сообщает "Нью-Йорк таймс", юристы Трампа в конфиденциальной записке, лично переданной спецпрокуророу, признали, что Трамп действительно надиктовал заявление для СМИ в попытке уклониться от вопросов по поводу прошедшей встречи. Мюллер ведет разбирательство в связи с предполагаемым вмешательством РФ в президентские выборы в США в 2016 году и якобы имевшим место "сговором" между помощниками Трампа и Россией.

Трамп-младший ранее признал, что в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой. Он не отрицал, что согласился на беседу, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера о бывшем госсекретаре США, которая была основным соперником Трампа на выборах. Политические оппоненты действующего главы администрации США утверждают, что встреча является подтверждением наличия предполагаемых связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитет по разведке Сената Конгресса США, а также аппарат спецпрокурора. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.