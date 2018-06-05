ISNA: Тегеран уведомит МАГАТЭ об увеличении мощностей по обогащению урана
07:24 05.06.2018
Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) направит в МАГАТЭ письмо о том, что Тегеран начинает увеличивать мощности по обогащению урана. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя ОАЭИ Бехруза Камальванди. «В письме, которое будет передано МАГАТЭ, сообщается, что процесс увеличения мощностей по производству газа UF6 (гексафторид урана)...начнётся во вторник», — приводит слова Камальванди Middle East Eye. Он добавил, что у Ирана есть возможность ускорить производство центрифуг, которые используются для обогащения урана, передает сайт russian.rt.com.
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