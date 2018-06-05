ISNA: Тегеран уведомит МАГАТЭ об увеличении мощностей по обогащению урана

07:24

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) направит в МАГАТЭ письмо о том, что Тегеран начинает увеличивать мощности по обогащению урана. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя ОАЭИ

«В письме, которое будет передано МАГАТЭ, сообщается, что процесс увеличения мощностей по производству газа UF6 (гексафторид урана)...начнётся во вторник», — приводит слова Камальванди Middle East Eye.