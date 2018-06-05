Порошенко лично отдал приказ сбить Boeing в Донбассе - бывший депутат Рады
07:36 05.06.2018
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал о причастности официального Киева к крушению малайзийского Boeing в Донбассе. По его утверждениям, Петр Порошенко лично отдал приказ целиться в самолет, летевший рейсом MH17. «Во-первых, я считаю, что лично Порошенко непосредственно виноват в том, что подбили Boeing, и что он отдавал приказ. Могу сказать с уверенностью: ближайшие люди Порошенко уже начали говорить, что Порошенко отдавал приказ на расстрел непосредственно этого самолета», - сказал эксперт в эфире ток-шоу «Особая статья». По словам экс-депутата Рады, об этом ему рассказало близкое окружение украинского президента. «Это близкое окружение Порошенко, это люди, с которыми я непосредственно когда-то в парламенте работал, и они за свои слова отвечают», - пояснил Журавко. При этом фамилии этих «источников» бывший нардеп называть не стал, чтобы «не подвергать» этих людей опасности. «Донбасс сегодня»
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