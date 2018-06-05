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Мосгорсуд приговорил украинца Сущенко к 12 годам колонии за шпионаж

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08:00 05.06.2018 Источник: РОСБАЛТ

Мосгорсуд вынес приговор в отношении украинского журналиста агентства «Укринформ» Романа Сущенко, обвиняемого в РФ в шпионаже. Украинец приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщил его защитник Марк Фейгин в своем микроблоге в Twitter. Сущенко был арестован еще в 2016 году. ФСБ считает Сущенко полковником разведки Украины. По версии российских силовиков, он работал журналистом только в качестве прикрытия. Прокурор в ходе прений потребовал для украинца 14 лет колонии. Дело Сущенко имеет гриф «секретно».

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