Мосгорсуд приговорил украинца Сущенко к 12 годам колонии за шпионаж
08:00 05.06.2018 Источник: РОСБАЛТ
Мосгорсуд вынес приговор в отношении украинского журналиста агентства «Укринформ» Романа Сущенко, обвиняемого в РФ в шпионаже. Украинец приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщил его защитник Марк Фейгин в своем микроблоге в Twitter. Сущенко был арестован еще в 2016 году. ФСБ считает Сущенко полковником разведки Украины. По версии российских силовиков, он работал журналистом только в качестве прикрытия. Прокурор в ходе прений потребовал для украинца 14 лет колонии. Дело Сущенко имеет гриф «секретно».
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