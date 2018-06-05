Путин подписал закон о контрсанкциях

08:11 Источник: NEWSru.com

подписал закон "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон позволяет вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран, в том числе выражающиеся во введении политических или экономических санкций против РФ. Меры могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

В качестве мер воздействия (противодействия) возможно прекращение сотрудничества РФ с иностранными государствами и их организациями, запрет или ограничение ввоза в Россию сырья или продукции из недружественных стран (перечень определяет правительство РФ), вывоз такими организациями российской продукции, отказ или ограничение ими выполнения работ, иные меры.

При этом закон оговаривает, что меры воздействия не применяются в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в РФ.