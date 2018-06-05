На Балтике стартовали масштабные военные учения НАТО
08:24 05.06.2018 Источник: MIGnews
В Вильнюсе стартовали военные учения северноатлантического альянса под руководством американских, немецких, канадских и британских военных. В них принимают участие 18 тысяч солдат из 19 стран. В первую очередь, будет проверяться способность военных взаимодействовать с отрядами из других стран. "Они будут специально проверены во время Saber Strike, это продемонстрирует сплоченность альянса", - передали слова американского генерала Ричарда Коффмана на DW.
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