Малому и среднему бизнесу выделили 408 млн руб. из бюджета

08:34

Глава Правительстваподписал распоряжение, согласно которому из резервного правительственного фонда выделять 408 млн руб. на поддержку малого и среднего бизнеса.

Деньги отправятся в пять регионов: в Калужскую, Липецкуя, Ярославскую и Смоленскую области, а также в Дагестан.

В Калужской области бюджетные деньги пойдут на строительство бизнес-инкубатора, в Липецкой - на технопарк, в Ярославской будут строить промышленный парк, а в Смоленской области и Дагестане - индустриальные парки. В каждом из них по завершении строительства смогут разместиться до 50 субъектов малого и среднего бизнеса.