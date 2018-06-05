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Малому и среднему бизнесу выделили 408 млн руб. из бюджета

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08:34 05.06.2018

Глава Правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому из резервного правительственного фонда выделять 408 млн руб. на поддержку малого и среднего бизнеса.

Деньги отправятся в пять регионов: в Калужскую, Липецкуя, Ярославскую и Смоленскую области, а также в Дагестан.

В Калужской области бюджетные деньги пойдут на строительство бизнес-инкубатора, в Липецкой - на технопарк, в Ярославской будут строить промышленный парк, а в Смоленской области и Дагестане - индустриальные парки. В каждом из них по завершении строительства смогут разместиться до 50 субъектов малого и среднего бизнеса.

Количество вновь созданных рабочих мест увеличится более чем на 1750 единиц, обещают в правительстве. Идея дополнительно проспонсировать эти регионы принадлежит Министерству экономического развития. Деньги, 408 млн руб., возьмут из нераспределенных раньше средств. ПРАВО.Ru

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