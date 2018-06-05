0
0
321
Новости

Reuters сообщило об ответе Мексики на повышение пошлин со стороны США

Добавить в избранное

09:20 05.06.2018 Источник: Коммерсант.ru

Мексика планирует обложить ввозной пошлиной в размере 20% свинину из США в ответ на введение пошлин на алюминий и сталь, сообщает Reuters со ссылкой на два источника. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Дональд Трамп объявил о пошлинах на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно еще в марте, однако для Евросоюза, Канады и Мексики введены они были лишь 1 июня. Коммерсантъ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

10:05 05.06.2018
В Финляндии закрылась единственная русскоязычная радиостанция
0
0
10:00 05.06.2018
"Национальная Медиа Группа" и "Ростелеком" создадут совместное предприятие для запуска новых телеканалов
0
93
09:32 05.06.2018
Путин сообщил о нежелании прятаться "за кустами" от папарацци
0
251
09:05 05.06.2018
Украина причастна к засухе в Крыму, следует из заявления депутата Рады
0
486
09:00 05.06.2018
Билл Клинтон рассказал, за что разозлился на Россию
0
599
08:47 05.06.2018
Либерман: Запущенные из Газы горящие воздушные змеи привели к пожарам. Израиль в долгу не останется
0
368
08:34 05.06.2018
Малому и среднему бизнесу выделили 408 млн руб. из бюджета
0
417
08:24 05.06.2018
На Балтике стартовали масштабные военные учения НАТО
0
456
08:11 05.06.2018
Путин подписал закон о контрсанкциях
0
513
08:00 05.06.2018
Мосгорсуд приговорил украинца Сущенко к 12 годам колонии за шпионаж
0
421

Возврат к списку