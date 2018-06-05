Reuters сообщило об ответе Мексики на повышение пошлин со стороны США
09:20 05.06.2018 Источник: Коммерсант.ru
Мексика планирует обложить ввозной пошлиной в размере 20% свинину из США в ответ на введение пошлин на алюминий и сталь, сообщает Reuters со ссылкой на два источника. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Дональд Трамп объявил о пошлинах на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно еще в марте, однако для Евросоюза, Канады и Мексики введены они были лишь 1 июня. Коммерсантъ
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