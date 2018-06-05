"Национальная Медиа Группа" и "Ростелеком" создадут совместное предприятие для запуска новых телеканалов

10:00 Источник: НГ-Online

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) и «Ростелеком» объявили о создании совместного предприятия в области производства и дистрибуции контента, а также запуска новых телеканалов, сообщила пресс-служба «Ростелекома».

Генеральным директором СП станет Александр Косарим, который сейчас отвечает в «Ростелекоме» за контентную политику. Совместное предприятие образовано на паритетных условиях ( 50 на 50), его название - ООО «Медиа телеком».

Вера Цветкова