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Новости

"Национальная Медиа Группа" и "Ростелеком" создадут совместное предприятие для запуска новых телеканалов

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10:00 05.06.2018 Источник: НГ-Online

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) и «Ростелеком» объявили о создании совместного предприятия в области производства и дистрибуции контента, а также запуска новых телеканалов, сообщила пресс-служба «Ростелекома». 

Генеральным директором СП станет Александр Косарим, который сейчас отвечает в «Ростелекоме» за контентную политику. Совместное предприятие образовано на паритетных условиях ( 50 на 50), его название - ООО «Медиа телеком».

Вера Цветкова

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