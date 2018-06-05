В США одобрили план по разработке маломощного ядерного оружия
10:20 05.06.2018 Источник: Lenta.ru
В США определились с требованиями к перспективному маломощному ядерному оружию и приступили к планированию его разработки, сообщила Warrior Maven пресс-секретарь Пентагона Мишель Балданза.
«Совет по ядерному оружию провел совещание и одобрил проект плана по разработке. Совет согласился разрешить Управлению по национальной ядерной безопасности приступить к соответствующей проработке объема, графика и затрат», — отметила представитель Минобороны США.
Директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен в ответ на сообщение Балданза рассказал изданию подробности о предварительном проекте новой ядерной боеголовки.
По его словам, W76-2 планируется создать на основе термоядерной боеголовки W76-1 удалением термоядерного горючего (урана, лития и дейтерия). В результате от прежней боеголовки останется только плутониевый триггер, а энерговыход нового оружия снизится со 100 до 5-6 килотонн в тротиловом эквиваленте. «Это гораздо проще, чем создание совершенно новой боеголовки», — отметил Кристенсен.
Модифицированная боеголовка по-прежнему предназначена для выведения баллистическими ракетами подводного пуска Trident D5, а ее круговое вероятное отклонение составит 130-180 метров, отмечает эксперт. Новое оружие станет дополнением управляемой авиабомбы B61 Mod 12, полагает Кристенсен.
С другой стороны, вместо W76-2 можно было бы использовать W80-1, круговое вероятное отклонение которой равняется 30 метрам, отмечает директор информационного проекта.
Согласно последней редакции американского «Обзора ядерной политики», документа, определяющего роль ядерного оружия в стратегии национальной безопасности США, последние в ответ на угрозы со стороны России и Китая запланировали создание маломощных тактических ядерных боезарядов. Lenta.Ru
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