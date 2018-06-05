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Путин ответил на вопрос об условиях возвращении Крыма Украине

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10:32 05.06.2018 Источник: Известия

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, при каких условиях Москва могла бы вернуть Украине Крым. Российскую позицию он обозначил в интервью австрийскому телеканалу ORF.

«Нет таких условий», — заявил политик в ответ на соответствующий вопрос журналиста. Известия

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