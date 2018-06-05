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Новости

В Саудовской Аравии начали выдавать водительские права женщинам

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11:00 05.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Власти Саудовской Аравии начали выдавать сегодня водительские права женщинам. Это произошло за три недели до вступления в силу закона, который разрешает им водить машины в королевстве. Как пояснило местное агентство СПА, дорожная инспекция Саудовской Аравии стало заменять международные водительские права, которые признает в королевстве, на внутренние. Женщинам в Саудовской Аравии запрещалось водить машину больше полувека. До 2013 года им нельзя было садиться даже на велосипед. Эхо Москвы

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