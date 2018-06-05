В Саудовской Аравии начали выдавать водительские права женщинам
11:00 05.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Власти Саудовской Аравии начали выдавать сегодня водительские права женщинам. Это произошло за три недели до вступления в силу закона, который разрешает им водить машины в королевстве. Как пояснило местное агентство СПА, дорожная инспекция Саудовской Аравии стало заменять международные водительские права, которые признает в королевстве, на внутренние. Женщинам в Саудовской Аравии запрещалось водить машину больше полувека. До 2013 года им нельзя было садиться даже на велосипед. Эхо Москвы
Новости
- 11:20 05.06.2018
- Азербайджан открыл астраханские ворота на российские рынки
- 11:05 05.06.2018
- Посол США в Германии пообещал оказывать поддержку консервативным политикам
- 10:32 05.06.2018
- Путин ответил на вопрос об условиях возвращении Крыма Украине
- 10:20 05.06.2018
- В США одобрили план по разработке маломощного ядерного оружия
- 10:05 05.06.2018
- В Финляндии закрылась единственная русскоязычная радиостанция
- 10:00 05.06.2018
- "Национальная Медиа Группа" и "Ростелеком" создадут совместное предприятие для запуска новых телеканалов
- 09:32 05.06.2018
- Путин сообщил о нежелании прятаться "за кустами" от папарацци
- 09:20 05.06.2018
- Reuters сообщило об ответе Мексики на повышение пошлин со стороны США
- 09:05 05.06.2018
- Украина причастна к засухе в Крыму, следует из заявления депутата Рады
- 09:00 05.06.2018
- Билл Клинтон рассказал, за что разозлился на Россию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать