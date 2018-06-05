Азербайджан открыл астраханские ворота на российские рынки
11:20 05.06.2018 Регион: Астрахань, Россия Источник: НГ-Online
Астраханская область может стать отправной точкой поставки азербайджанских товаров на восточные российские рынки. Об этом заявил сотрудник Академии при президенте Азербайджана бакинский политолог Заур Мамедов, комментируя открытие в Астрахани первого азербайджанского делового центра в РФ.
«Масштабы сотрудничества между Азербайджаном и Астраханской областью впечатляют, – сказал Заур Мамедов. – Думаю, что это первый подобный пример, но в дальнейшем и в других регионах России откроются деловые центры, которые укрепят экономические связи между Баку и российскими областями».
По словам Мамедова, сейчас особое значение приобретают контакты между странами и городами, расположенными в Каспийском бассейне: «Сегодня, когда в разных уголках мира происходят хаос и беспорядки, особое место занимают добрососедские отношения. Мы должны понимать, что мы являемся соседями, и от этого не убежать».
Азербайджанский эксперт считает, что Астраханская область и Баку «должны тесно сотрудничать не только на уровне официальных лиц, но и посредством институтов гражданского общества», делая особый акцент на развитии отношений между молодыми поколениями России и Азербайджана.
Андрей Серенко
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