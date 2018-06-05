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Новости

США хотят отправить авианосец через Тайваньский пролив

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11:32 05.06.2018 Источник: REGNUM

Военные учения Китая у собственных границ не должны оставаться без ответа со стороны Соединенных Штатов, в этом убеждены американские военные чины. Чтобы проучить Пекин, они предлагают отправить авианосец или другой тяжелый корабль через Тайваньский пролив, передает 5 июня агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Подчеркивается, что акция должна носить демонстративный характер. Правда, если в 2007 году, когда американскую администрацию возглавлял бывший президент США Джордж Буш — младший, подобная операция прошла относительно безобидно, то десять лет спустя из Китая может последовать «аргументированный» ответ на новую провокацию.

Власти США убеждены, что Тайвань должен оставаться независимым от Китая, и что учения КНР в 2018 году с использованием бомбардировщиков и других военных самолетов вблизи острова свидетельствуют об агрессивном проявлении китайского руководства. ИА REGNUM

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