США хотят отправить авианосец через Тайваньский пролив
11:32 05.06.2018 Источник: REGNUM
Военные учения Китая у собственных границ не должны оставаться без ответа со стороны Соединенных Штатов, в этом убеждены американские военные чины. Чтобы проучить Пекин, они предлагают отправить авианосец или другой тяжелый корабль через Тайваньский пролив, передает 5 июня агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Подчеркивается, что акция должна носить демонстративный характер. Правда, если в 2007 году, когда американскую администрацию возглавлял бывший президент США Джордж Буш — младший, подобная операция прошла относительно безобидно, то десять лет спустя из Китая может последовать «аргументированный» ответ на новую провокацию.
Власти США убеждены, что Тайвань должен оставаться независимым от Китая, и что учения КНР в 2018 году с использованием бомбардировщиков и других военных самолетов вблизи острова свидетельствуют об агрессивном проявлении китайского руководства. ИА REGNUM
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