0
0
375
Новости

Руководитель Роскомнадзора останется на своем посту - глава Минкомсвязи

Добавить в избранное

12:05 05.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Роскомнадзора Александр Жаров останется на своем посту, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.

"Я не буду говорить про будущего (главу Роскомнадзора), Жаров остается на своем посту", - сказал министр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:05 05.06.2018
У Сеула есть сомнения относительно подписания мира с Пхеньяном - WSJ
0
132
13:00 05.06.2018
Иран нарастит мощности по обогащению урана
0
161
12:32 05.06.2018
Билл Клинтон не намерен лично принести извинения Монике Левински
0
280
12:20 05.06.2018
У Украины нет средств на строительство военного флота - СМИ
0
353
12:00 05.06.2018
В Израиле нейтрализовали террористов, готовивших покушение на Нетаньяху
0
388
11:32 05.06.2018
США хотят отправить авианосец через Тайваньский пролив
0
505
11:20 05.06.2018
Азербайджан открыл астраханские ворота на российские рынки
0
521
11:05 05.06.2018
Посол США в Германии пообещал оказывать поддержку консервативным политикам
0
437
11:00 05.06.2018
В Саудовской Аравии начали выдавать водительские права женщинам
0
421
10:32 05.06.2018
Путин ответил на вопрос об условиях возвращении Крыма Украине
0
1281

Возврат к списку