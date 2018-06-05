Руководитель Роскомнадзора останется на своем посту - глава Минкомсвязи
12:05 05.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Роскомнадзора Александр Жаров останется на своем посту, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.
"Я не буду говорить про будущего (главу Роскомнадзора), Жаров остается на своем посту", - сказал министр.
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