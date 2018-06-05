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Новости

У Украины нет средств на строительство военного флота - СМИ

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12:20 05.06.2018

На строительство корвета серии "Владимир Великий" в бюджете Украины нет денег. Если средства не будут найдены, военному судостроению государства грозит оказаться в "точке невозврата". Об этом заявил командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

На строительство корабля планировалось выделить 51 миллион долларов, но в бюджете таких денег нет, отметил военный.

"Если мы не вложим соответствующий финансовый ресурс, то точку невозврата пройдем. А это рабочие места, это приблизительно 9 тысяч рабочих рук, это приблизительно 200 предприятий и наши зарубежные партнеры, которые ждут от нас зеленый свет для того, чтобы мы продолжили финансирование", — признал вице-адмирал.

Строительство корвета "Владимир Великий" началось в 2011 году, его планировалось завершить через год. В результате сроки сдачи судна много раз сдвигались. В 2017 году объявили о спуске судна на воду в 2022 году.  ren.tv

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