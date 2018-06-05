У Украины нет средств на строительство военного флота - СМИ
12:20 05.06.2018
На строительство корвета серии "Владимир Великий" в бюджете Украины нет денег. Если средства не будут найдены, военному судостроению государства грозит оказаться в "точке невозврата". Об этом заявил командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.
На строительство корабля планировалось выделить 51 миллион долларов, но в бюджете таких денег нет, отметил военный.
"Если мы не вложим соответствующий финансовый ресурс, то точку невозврата пройдем. А это рабочие места, это приблизительно 9 тысяч рабочих рук, это приблизительно 200 предприятий и наши зарубежные партнеры, которые ждут от нас зеленый свет для того, чтобы мы продолжили финансирование", — признал вице-адмирал.
Строительство корвета "Владимир Великий" началось в 2011 году, его планировалось завершить через год. В результате сроки сдачи судна много раз сдвигались. В 2017 году объявили о спуске судна на воду в 2022 году. ren.tv
Новости
- 13:05 05.06.2018
- У Сеула есть сомнения относительно подписания мира с Пхеньяном - WSJ
- 13:00 05.06.2018
- Иран нарастит мощности по обогащению урана
- 12:32 05.06.2018
- Билл Клинтон не намерен лично принести извинения Монике Левински
- 12:05 05.06.2018
- Руководитель Роскомнадзора останется на своем посту - глава Минкомсвязи
- 12:00 05.06.2018
- В Израиле нейтрализовали террористов, готовивших покушение на Нетаньяху
- 11:32 05.06.2018
- США хотят отправить авианосец через Тайваньский пролив
- 11:20 05.06.2018
- Азербайджан открыл астраханские ворота на российские рынки
- 11:05 05.06.2018
- Посол США в Германии пообещал оказывать поддержку консервативным политикам
- 11:00 05.06.2018
- В Саудовской Аравии начали выдавать водительские права женщинам
- 10:32 05.06.2018
- Путин ответил на вопрос об условиях возвращении Крыма Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать