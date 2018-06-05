Иран нарастит мощности по обогащению урана
13:00 05.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Иран начинает наращивать мощности по обогащению урана. Как ожидается, сегодня Тегеран проинформирует об этом МАГАТЭ. Накануне указание быть готовым к увеличению числа центрифуг дал верховный лидер страны аятолла Хаменеи.
Иран неоднократно заявлял, что вернётся к уровню ядерных разработок существовавшему до подписания в 2015 году соглашения с «шестёркой», если США выйдут их сделки. Эхо Москвы
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