0
0
130
Новости

У Сеула есть сомнения относительно подписания мира с Пхеньяном - WSJ

Добавить в избранное

13:05 05.06.2018 Источник: Газета.Ru

Правительство Южной Кореи считает, что не сможет подписать мирный договор с Северной Кореей вскоре после встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, в Сеуле сомневаются в успешном подписании мирного договора с Пхеньяном после саммита КНДР-США из-за того, что в переговорах не участвует Китай. Как отмечается, соглашение о перемирии между Северной и Южной Кореей было подписано в 1953 году с участием китайской стороны. По словам источников, в Южной Корее выражают осторожность относительно перспектив подписания мирного договора.

Ранее сообщалось, что Сеул и Пхеньян возобновили мирные переговоры на высшем уровне.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:00 05.06.2018
Иран нарастит мощности по обогащению урана
0
121
12:32 05.06.2018
Билл Клинтон не намерен лично принести извинения Монике Левински
0
256
12:20 05.06.2018
У Украины нет средств на строительство военного флота - СМИ
0
333
12:05 05.06.2018
Руководитель Роскомнадзора останется на своем посту - глава Минкомсвязи
0
358
12:00 05.06.2018
В Израиле нейтрализовали террористов, готовивших покушение на Нетаньяху
0
371
11:32 05.06.2018
США хотят отправить авианосец через Тайваньский пролив
0
492
11:20 05.06.2018
Азербайджан открыл астраханские ворота на российские рынки
0
516
11:05 05.06.2018
Посол США в Германии пообещал оказывать поддержку консервативным политикам
0
432
11:00 05.06.2018
В Саудовской Аравии начали выдавать водительские права женщинам
0
416
10:32 05.06.2018
Путин ответил на вопрос об условиях возвращении Крыма Украине
0
1241

Возврат к списку