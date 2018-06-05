У Сеула есть сомнения относительно подписания мира с Пхеньяном - WSJ
13:05 05.06.2018 Источник: Газета.Ru
Правительство Южной Кореи считает, что не сможет подписать мирный договор с Северной Кореей вскоре после встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, в Сеуле сомневаются в успешном подписании мирного договора с Пхеньяном после саммита КНДР-США из-за того, что в переговорах не участвует Китай. Как отмечается, соглашение о перемирии между Северной и Южной Кореей было подписано в 1953 году с участием китайской стороны. По словам источников, в Южной Корее выражают осторожность относительно перспектив подписания мирного договора.
Ранее сообщалось, что Сеул и Пхеньян возобновили мирные переговоры на высшем уровне. Газета.Ru
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