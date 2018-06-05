Сменился богатейший россиянин по версии Bloomberg
13:20 05.06.2018 Источник: Газета.Ru
Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин стал самым богатым россиянином. Об этом сообщает Bloomberg. Как стало известно, Лисин обогнал в рейтинге агентства основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова. Уточняется, что состояние Лисина с начала текущего года выросло до $20,19 млрд. В свою очередь состояние Мордашова приравнивается к $20,18 млрд.
Ранее сообщалось, что журнал Forbes составил рейтинг наследников самых богатых предпринимателей России. Самым богатым наследником стал единственный сын президента ЛУКойла Вагита Алекперова Юсуф Алекперов ($17 млрд). Газета.Ru
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