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Новости

Более половины россиян пользуются кредитами

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13:32 05.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Более половины граждан РФ пользуются кредитами. За последний год 56 процентов жителей России прибегли к займам.

Согласно исследованиям холдинга «Ромир», показатели выше были зарегистрированы лишь в докризисные 2012 и 2010 годы. Помимо этого увеличилось число тех, кто выплачивает сразу несколько кредитов. Если в прошлом году таких было 3 процента, то сейчас их уже 17. Наибольшей популярностью по-прежнему пользуются потребительские кредиты. Доля граждан, пользующихся этим продуктом, составила 37 процентов против 22 в 2017-м. Ипотечные кредиты в нынешнем году брали 12 процентов участников опроса, в прошлом их было 3 процента.

Самые активные заёмщики — респонденты от 25 до 44 лет.  Говорит Москва

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