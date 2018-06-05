Правительство предлагает заменить военные кафедры в вузах на военные учебные центры
15:00 05.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Правительство России предлагает отменить военные кафедры в вузах и заменить их военными учебными центрами. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
В Министерстве обороны не уточнили, будут ли в этих центрах готовить офицеров запаса. Сейчас в России 54 военные кафедры, в том числе, в Высшей школе экономики, МГУ, МГИМО и других вузах. Эхо Москвы
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