Заработная плата российских научных работников за год увеличилась на 136% - СМИ
15:32 05.06.2018 Источник: Известия
Главными бенефициарами исполнения майских указов президента по повышению зарплат стали научные работники, говорится в обзоре НИУ ВШЭ, с которым ознакомились «Известия». За год их заработная плата увеличилась на 136%. Это в десятки раз больше прогнозируемой инфляции за 2018 год. Следом идут преподаватели учреждений профессионального образования и врачи: их оклады увеличились на 58 и 48% соответственно. Эксперты отмечают, что потенциал увеличения зарплат в этом году исчерпан.
В I квартале 2018 года по сравнению с I кварталом прошлого оклады научных сотрудников увеличились на 136% — до 95,5 тыс. рублей, что в 34 раза превышает ожидаемую инфляцию этого года (4%). На втором месте по росту зарплат расположились преподаватели учреждений профессионального образования: оплата их труда поднялась на 58% и составила 78 тыс. рублей. На третьем месте идут врачи. У этой категории бюджетников зарплаты выросли на 48% — до 73 тыс. рублей, отмечается в обзоре НИУ ВШЭ.
Новости
- 16:12 05.06.2018
- ВВС НАТО "перехватили" черногорский правительственный самолет с министром обороны на борту
- 16:00 05.06.2018
- Цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже $74
- 15:34 05.06.2018
- Москва займется развитием транспортной инфраструктуры дачных поселков
- 15:12 05.06.2018
- МЧС отменит приказ, запретивший проверки среднего бизнеса
- 15:00 05.06.2018
- Правительство предлагает заменить военные кафедры в вузах на военные учебные центры
- 14:32 05.06.2018
- Госдума ввела штрафы для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные сайты
- 14:12 05.06.2018
- Новое правительство Италии будет выступать против антироссийских санкций
- 14:00 05.06.2018
- Волгоградский губернатор хочет погрузить областной центр в детство
- 13:32 05.06.2018
- Более половины россиян пользуются кредитами
- 13:20 05.06.2018
- Сменился богатейший россиянин по версии Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать