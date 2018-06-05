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Заработная плата российских научных работников за год увеличилась на 136% - СМИ

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15:32 05.06.2018 Источник: Известия

Главными бенефициарами исполнения майских указов президента по повышению зарплат стали научные работники, говорится в обзоре НИУ ВШЭ, с которым ознакомились «Известия». За год их заработная плата увеличилась на 136%. Это в десятки раз больше прогнозируемой инфляции за 2018 год. Следом идут преподаватели учреждений профессионального образования и врачи: их оклады увеличились на 58 и 48% соответственно. Эксперты отмечают, что потенциал увеличения зарплат в этом году исчерпан.

В I квартале 2018 года по сравнению с I кварталом прошлого оклады научных сотрудников увеличились на 136% — до 95,5 тыс. рублей, что в 34 раза превышает ожидаемую инфляцию этого года (4%). На втором месте по росту зарплат расположились преподаватели учреждений профессионального образования: оплата их труда поднялась на 58% и составила 78 тыс. рублей. На третьем месте идут врачи. У этой категории бюджетников зарплаты выросли на 48% — до 73 тыс. рублей, отмечается в обзоре НИУ ВШЭ. 

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