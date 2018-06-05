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ВВС НАТО "перехватили" черногорский правительственный самолет с министром обороны на борту

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16:12 05.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребители НАТО в рамках показательной тренировки перехватили в первый день патрулирования воздушного пространства Черногории правительственный самолет этой страны, на борту которого находился министр обороны Предраг Бошкович. Об этом сообщило национальное телевидение республики.

"В честь начала защиты воздушного пространства Черногории, в день первой годовщины вступления Черногории в НАТО была организована показательная тренировка перехвата и приземления "самолета-нарушителя". Роль перехваченного нарушителя выполнил самолет правительства Черногории, в нем находился министр обороны Предраг Бошкович с представителем НАТО. Показательная тренировка успешно завершена", - сообщил телеканал, транслирующий кадры пролета "задержанного" самолета в окружении истребителей Греции и Италии.

"С сегодняшнего дня наше небо и море под защитой. Мы повернулись в будущее и довели Черногорию до уровня, который представляет новое качество жизни, новый аспект безопасности", - заявил Бошкович, выразив благодарность представителям НАТО, которые "заметили, что сделала Черногория". Министр пообещал продолжить модернизацию армии страны.

Черногория официально стала 29-м членом НАТО 5 июня 2017 года. Скупщина (парламент) республики 28 апреля проголосовала за вступление страны в Североатлантический альянс. Поскольку оппозиция бойкотировала заседание, все 46 присутствовавших высказались в поддержку вступления в НАТО. Референдум по этому вопросу в стране не проводился.

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