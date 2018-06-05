ВВС НАТО "перехватили" черногорский правительственный самолет с министром обороны на борту

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребители НАТО в рамках показательной тренировки перехватили в первый день патрулирования воздушного пространства Черногории правительственный самолет этой страны, на борту которого находился министр обороны Предраг Бошкович. Об этом сообщило национальное телевидение республики."В честь начала защиты воздушного пространства Черногории, в день первой годовщины вступления Черногории в НАТО была организована показательная тренировка перехвата и приземления "самолета-нарушителя". Роль перехваченного нарушителя выполнил самолет правительства Черногории, в нем находился министр обороны Предраг Бошкович с представителем НАТО. Показательная тренировка успешно завершена", - сообщил телеканал, транслирующий кадры пролета "задержанного" самолета в окружении истребителей Греции и Италии."С сегодняшнего дня наше небо и море под защитой. Мы повернулись в будущее и довели Черногорию до уровня, который представляет новое качество жизни, новый аспект безопасности", - заявил Бошкович, выразив благодарность представителям НАТО, которые "заметили, что сделала Черногория". Министр пообещал продолжить модернизацию армии страны.Черногория официально стала 29-м членом НАТО 5 июня 2017 года. Скупщина (парламент) республики 28 апреля проголосовала за вступление страны в Североатлантический альянс. Поскольку оппозиция бойкотировала заседание, все 46 присутствовавших высказались в поддержку вступления в НАТО. Референдум по этому вопросу в стране не проводился.