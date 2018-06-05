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Цены на бензин в России в мае выросли на 5,6%

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16:32 05.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цены на бензин в России в мае 2018 года выросли на 5,6% по сравнению с апрелем, а в годовом выражении - на 11,3%, говорится в материалах Росстата. С начала года бензин подорожал на 7,2%.

Цены на дизельное топливо в мае увеличились на 5,2%.

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