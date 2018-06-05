Мэр Собянин: Москва готова к проведению Чемпионата мира по футболу

16:40

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская столица полностью готова к предстоящим в ближайшее время матчам чемпионата мира по футболу. О готовности мегаполиса к мундиалю градоначальнику сообщил руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев. В Москве на стадионах «Лужники» и «Спартак» состоятся 12 игр чемпионата, на которые ждут огромное количество болельщиков из разных стран мира. Лужниковская арена примет семь матчей, среди которых открывающая чемпионат игра Россия-Саудовская Аравия 14 июня, три матча группового этапа: Германия и Мексика сыграют 17 июня, Португалия и Марокко 20 июня, Дания и Франция - 26 июня. Также в «Лужниках» 1 июля пройдет матч 1/8 финала, 11 июля - полуфинал, а 15 июля – финал. На «Спартаке» состоятся пять матчей: четыре встречи группового этапа – Аргентина-Исландия 16 июня, Польша-Сенегал 19 июня, Бельгия-Тунис 23 июня, Сербия-Бразилия 27 июня и 3 июля пройдет матч 1/8 финала.