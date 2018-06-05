Президент Австрии не видит смысла заменять газ из РФ поставками из США

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен не видит смысла заменять российский газ поставками более дорогостоящего сжиженного природного газа (СПГ) из США, что навязывают Европе некоторые американские политики.

"Часто не учитывается, что американский СПГ в два, если не в три, раза дороже, чем российский газ", - указал Ван дер Беллен во вторник на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным. "В связи с этим уже с чисто экономической точки зрения не имеет смысла заменять российский газ на американский сжиженный газ", - добавил он.

"В связи с этим уже с чисто экономической точки зрения не имеет смысла заменять российский газ на американский сжиженный газ", - добавил он. По мнению Ван дер Беллена, при нынешних условиях будущее сотрудничество между "Газпромом" и австрийским нефтегазовым концерном OMV (О-эм- фау) "опирается на очень хороший фундамент".