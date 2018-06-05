Подготовка Ирана к расширению обогащения урана не нарушает СВПД - ЕС

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Ирана начать подготовку к расширению обогащения урана не идет вразрез с положениями Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), но и не способствует укреплению доверия к Тегерану. Об этом заявил во вторник ТАСС представитель Евросоюза, комментируя решение властей Исламской Республики.

"Согласно нашей первой оценке, объявленные шаги как таковые не являются нарушением СВПД", - отметил он. - Однако в нынешний критический момент эти шаги также не будут способствовать и укреплению уверенности в [мирном] характере ядерной программы ИРИ".

Ранее руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи дал указание Организации по атомной энергии страны начать подготовку к расширению масштабов обогащения урана на случай краха СВПД.







