Мы готовы направить делегацию в Дамаск для переговоров - представитель курдов

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сирийские курды "готовы к переговорам с Дамаском без предварительных условий". Об этом, как передал телеканал "Аль-Маядин", заявила во вторник Ильхам Ахмед, сопредседатель так называемого Совета демократической Сирии - автономного органа управления, созданного курдами на северо-востоке страны.

"Мы готовы направить делегацию в Дамаск для вступления в переговоры с сирийским правительством", - подчеркнула она.

Заявление курдского политика стало реакцией на высказывание президента республики Башара Асада, сделанное 31 мая в интервью телеканалу RT. Сирийский лидер указал на открытость Дамаска к переговорам с вооруженной коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС), которая контролирует северо-восточную провинцию Хасеке и большую часть провинции Ракка, а также восточный берег реки Евфрат в провинции Дейр- эз-Зор.

"Проблему СДС мы намерены решать одним из двух способов, - сказал Асад. - Во-первых, мы открыты для переговоров. Если же с переговорами ничего не получится, мы продолжим силой освобождать территории".