Мы готовы направить делегацию в Дамаск для переговоров - представитель курдов
22:45 05.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сирийские курды "готовы к переговорам с Дамаском без предварительных условий". Об этом, как передал телеканал "Аль-Маядин", заявила во вторник Ильхам Ахмед, сопредседатель так называемого Совета демократической Сирии - автономного органа управления, созданного курдами на северо-востоке страны.
"Мы готовы направить делегацию в Дамаск для вступления в переговоры с сирийским правительством", - подчеркнула она.
Заявление курдского политика стало реакцией на высказывание президента республики Башара Асада, сделанное 31 мая в интервью телеканалу RT. Сирийский лидер указал на открытость Дамаска к переговорам с вооруженной коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС), которая контролирует северо-восточную провинцию Хасеке и большую часть провинции Ракка, а также восточный берег реки Евфрат в провинции Дейр- эз-Зор.
"Проблему СДС мы намерены решать одним из двух способов, - сказал Асад. - Во-первых, мы открыты для переговоров. Если же с переговорами ничего не получится, мы продолжим силой освобождать территории".
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