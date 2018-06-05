0
0
330
Новости

Мы готовы направить делегацию в Дамаск для переговоров - представитель курдов

Добавить в избранное

22:45 05.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сирийские курды "готовы к переговорам с Дамаском без предварительных условий". Об этом, как передал телеканал "Аль-Маядин", заявила во вторник Ильхам Ахмед, сопредседатель так называемого Совета демократической Сирии - автономного органа управления, созданного курдами на северо-востоке страны.

"Мы готовы направить делегацию в Дамаск для вступления в переговоры с сирийским правительством", - подчеркнула она.

Заявление курдского политика стало реакцией на высказывание президента республики Башара Асада, сделанное 31 мая в интервью телеканалу RT. Сирийский лидер указал на открытость Дамаска к переговорам с вооруженной коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС), которая контролирует северо-восточную провинцию Хасеке и большую часть провинции Ракка, а также восточный берег реки Евфрат в провинции Дейр- эз-Зор.

"Проблему СДС мы намерены решать одним из двух способов, - сказал Асад. - Во-первых, мы открыты для переговоров. Если же с переговорами ничего не получится, мы продолжим силой освобождать территории".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

22:15 05.06.2018
При запуске корабля "Союз МС-09" будет присутствовать посол США
0
380
21:45 05.06.2018
Встреча лидеров США и КНДР пройдет на острове Сентоса
0
409
21:15 05.06.2018
Подготовка Ирана к расширению обогащения урана не нарушает СВПД - ЕС
0
450
20:45 05.06.2018
Китай готов поднять объем импорта из США до 70 млрд долларов в обмен на отмену пошлин
0
522
20:15 05.06.2018
ФРГ: Политики требуют выслать посла США из страны
0
619
19:30 05.06.2018
Президент Австрии не видит смысла заменять газ из РФ поставками из США
0
636
18:30 05.06.2018
РФ готова объединиться с ЕС для защиты бизнеса от введенных США пошлин
0
726
17:43 05.06.2018
На азербайджано-российской границе убит нарушитель, оказавший вооруженное сопротивление
0
816
17:12 05.06.2018
В Киргизии по обвинению в коррупции арестован экс-премьер Исаков
0
747
17:00 05.06.2018
Жириновский обратился на "Прямую линию" с Путиным с предложением партийной реформы
0
823

Возврат к списку