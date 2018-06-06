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В Алтайском крае вводят режим чрезвычайной ситуации из- за сложной посевной кампании

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07:24 06.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Алтайского края в связи со сложной посевной кампанией намерены со среды ввести режим чрезвычайной ситуации в регионе. Об этом врио губернатора края Виктор Томенко сообщил журналистам в ходе рабочей поездки в Павловский район.

"Мы выходим на решение, что есть экономическая необходимость ввести режим ЧС по краю, чтобы поддерживать и подстраховать крестьян в связи с тем, что может быть и сложная уборочная. Я поручил подготовить документы... аргументы за [введение режима ЧС] явно перевешивают. Это не паника, не страх, а четкая констатация фактов и действия в интересах хозяйств. Руководство региона с себя ответственности не снимает", - сказал Томенко.

Как пояснил ТАСС врио первого заместителя председателя правительства края Александр Лукьянов, продолжительность режима чрезвычайной ситуации будет зависеть от погодных условий.

На данный момент отставание от показателей прошлого года составляет порядка 1,5-2 недель, объемы посевов меньше прошлогодних примерно на 900 тыс. га. Серьезные проблемы крестьянам принесла холодная и дождливая погода мая - в некоторых частях края за весь прошедший месяц удалось выйти в поля в общей сложности лишь на неделю. Есть и хозяйства, где специально покупали тросы, чтобы вытягивать застрявшую в грязи технику с полей.

Режим чрезвычайной ситуации позволит подстраховать крестьян, например от возврата госсубсидий по различным направлением, дать возможность пролонгации кредитов. Также в связи с таким режимом может быть изменена посевная структура площадей. При хорошей погоде, по словам Лукьянова, посевную можно будет завершит в течение 5-7 дней. В то же время есть опасность, что жара, которая прогнозируется в ближайшие дни в крае, может создать "корку" в 2-3 см на поверхности переувлажненной почвы, что плохо скажется на посевах.

Яровой сев в Алтайском крае по состоянию на утро 6 июня проведен на площади 3,22 млн га (71% от плана). Как сообщалось ранее, посевная кампания в регионе задерживается из-за холодной погоды, постоянных дождей и сильного ветра, которые сопровождали регион весь май. Посевы основных культур по плану будут завершены к 10 июня. Алтайский край обладает самой большой пашней в России - 6,5 млн га.

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