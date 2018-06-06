Более 100 проектов реализовано в рамках Свободного порта Владивосток и дальневосточных ТОР

07:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Резиденты дальневосточных территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ) на данный момент реализовали 112 проектов, создав 12 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил в среду генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока

"112 проектов у нас реализовано в ТОР и СПВ, создано 12 тысяч рабочих мест. И я хочу сказать слова благодарности резидентам за решительность, так как реализация этих проектов позволяет Дальнему Востоку развиваться ускоренными темпами. Потому что 17 процентов роста инвестиций в регионе - это гораздо больше, чем в среднем по стране", - сказал Тихонов в рамках дискуссии "ТОР и СПВ - в центре внимания. Результаты функционирования режимов" на Дальневосточном медиасаммите во Владивостоке.

Он добавил, что, по планам корпорации, к концу 2018 года должно быть реализовано уже 189 проектов и создано 15 тысяч рабочих мест. Ранее пресс-служба Минвостокразвития сообщала, что количество резидентов СПВ и ТОР достигло 970. Общий объем запланированных инвестиций в рамках подписанных соглашений составляет около 2,7 трлн рублей, а в результате выполнения заявленных проектов должно появиться более 96 тысяч рабочих мест.

Пятый Дальневосточный медиасаммит проходит 6-7 июня на площадках кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском. Ожидается, что за два дня форум посетят около 5 тыс. гостей, перед которыми выступят около 100 экспертов.

В 2017 году дальневосточный Медиасаммит собрал более 3,3 тысячи журналистов, работников пресс-служб, федеральных экспертов, представителей властей и общественных организаций из всех регионов Дальнего Востока.