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СБУ завела уголовное дело за публикацию "расстрельного списка" журналистов

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07:48 06.06.2018 Источник: NEWSru.com

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по факту публикации в прессе СМИ списка из 47 фамилий журналистов и блогеров, которым якобы угрожает смерть от рук нанятых Россией киллеров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В публикации указаны фамилии граждан Украины и иностранных государств, которых планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны. При этом соответствующие данные кому-либо, в том числе автору публикации на вышеупомянутом интернет-ресурсе, для разглашения указанных сведений органом досудебного расследования и процессуальным руководителем не предоставлялись", - говорится в заявлении ведомства.

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