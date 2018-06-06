СБУ завела уголовное дело за публикацию "расстрельного списка" журналистов

07:48 Источник: NEWSru.com

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по факту публикации в прессе СМИ списка из 47 фамилий журналистов и блогеров, которым якобы угрожает смерть от рук нанятых Россией киллеров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В публикации указаны фамилии граждан Украины и иностранных государств, которых планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны. При этом соответствующие данные кому-либо, в том числе автору публикации на вышеупомянутом интернет-ресурсе, для разглашения указанных сведений органом досудебного расследования и процессуальным руководителем не предоставлялись", - говорится в заявлении ведомства.