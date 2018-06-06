В ДНР намерены адекватно реагировать на военные учения Украины
09:05 06.06.2018
Донецкая народная республика намерена адекватно реагировать на военные учения украинских солдат в Азовском море. Об этом во вторник журналистам заявил глава донбасской республики Александр Захарченко.
«Мы оставляем за собой право открыть огонь по водным целям в случае угрозы. Вперед, посмотрим на эти учения», — подчеркнул он, рассказывая о последствиях учений украинских военных.
Накануне руководитель пресс-центра Военно-морских сил (ВМС) Украины Олег Чалык заявил о проведении учений Вооруженных сил страны (ВСУ) в Азовском море. Отмечалось, что некоторые участки морского бассейна в связи с этим будут закрыты до 1 сентября текущего года. ФАН
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