Грузия сообщила ООН о разрыве дипотношений с Сирией
09:32 06.06.2018 Источник: РБК
В сообщении пресс-службы МИД Грузии указывается, что постоянный представитель Грузии в ООН сообщил генеральному секретарю этой организации, что Тбилиси официально разорвал дипломатические отношения с Сирией.
В Грузии принятое решение объяснили тем, что власти Сирии приняли противоречащее международному праву решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. РБК
Новости
- 10:32 06.06.2018
- Бизнесмен Дымов и писатель Лукьяненко создадут сайт общественной инициативы "За Собянина"
- 10:32 06.06.2018
- Потребление широкого профиля из алюминия в России может составить 25 тысяч тонн в год
- 10:20 06.06.2018
- Сборная РФ по футболу продлила безвыигрышную серию до семи матчей
- 10:05 06.06.2018
- Палестинцы приветствовали отмену матча Аргентина-Израиль в Иерусалиме
- 10:00 06.06.2018
- Путин рассказал, как отмечал день рождения с Си Цзиньпином
- 09:20 06.06.2018
- Макрон не стал давать "кухонных комментариев" по поводу беседы с Трампом
- 09:05 06.06.2018
- В ДНР намерены адекватно реагировать на военные учения Украины
- 09:00 06.06.2018
- Страны, которые ввели санкции против РФ, пойдя на поводу у США, теперь страдают - Путин
- 08:47 06.06.2018
- США могут ввести санкции против стран, которые принимают авиарейсы из Ирана
- 08:35 06.06.2018
- Командование ВСУ заставляет бойцов прятаться от ОБСЕ во время нахождения в серой зоне
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать