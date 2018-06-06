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Грузия сообщила ООН о разрыве дипотношений с Сирией

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09:32 06.06.2018 Источник: РБК

В сообщении пресс-службы МИД Грузии указывается, что постоянный представитель Грузии в ООН сообщил генеральному секретарю этой организации, что Тбилиси официально разорвал дипломатические отношения с Сирией.

В Грузии принятое решение объяснили тем, что власти Сирии приняли противоречащее международному праву решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. РБК

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