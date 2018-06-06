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Новости

Сборная РФ по футболу продлила безвыигрышную серию до семи матчей

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10:20 06.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Сборная России по футболу не смогла победить сборную Турции и продлила свою безвыигрышную серию до семи матчей. Станислав Черчесов после матча сказал, что сборная сделала шаг вперед, по сравнению с предыдущим матчем против сборной Австрии. При желании, конечно, в безликой ничьей со сборной Турции можно найти положительные моменты. На этот раз сборная России сумела хотя бы один раз пробить в створ ворот, забила гол и не проиграла, прервав серию из трех поражений. Позитив на этом кончается. За неделю до старта чемпионата мира у сборной России нет ни внятной игры, а у тренера – понимания, как команда будет играть. Во вторник Черчесов вновь перетасовал линию обороны и изменил схему. Качества не прибавилось. Серия из поражений, конечно, прервана, а вот безвыигрышная серия продолжается. В последний раз сборная России побеждала в октябре, когда сумела взять верх над командой Южной Кореи. Сейчас Станислав Черчесов идет на повторение рекорда, установленного еще сборной Российской Империи. 8 матчей без побед при одном тренере. И если сборная России не победит Саудовскую Аравию, то антирекорд, установленный еще до Первой мировой, будет повторен.

До чемпионата мира по футболу остается чуть больше недели. Он стартует уже в следующий четверг. Эхо Москвы

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