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Новости

Потребление широкого профиля из алюминия в России может составить 25 тысяч тонн в год

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10:32 06.06.2018

Модернизация мощностей и освоение новых видов продукции необходимы для создания отечественных производств крупногабаритного длинномерного профиля из алюминиевых сплавов, потребность в котором составляет около 25 тыс. т в год. Такие данные привел председатель Алюминиевой ассоциации Валентин Трищенко, выступая на VI Международной конференции и выставки «Aluminium-21/ПРЕССОВАНИЕ», организованной некоммерческим партнерством АПРАЛ.

По словам Валентина Трищенко, потребителями такого вида профиля являются многие отрасли промышленности, включая вагоностроение, автостроение и мостостроение, сообщают в Алюминиевой ассоциации. «К сожалению, в настоящий момент производство данной продукции в нашей стране отсутствует. Для его развития ввиду жестких требований по геометрическим параметрам необходима значительная модернизация оборудования, автоматизация технологического процесса», – отметил Валентин Трищенко. Он подчеркнул, что с инфраструктурой и рынками сбыта в России у производителей сложностей не возникнет.

Широкий профиль из алюминия может быть востребован в проектах строительства скоростных и высокоскоростных поездов, в том числе высокоскоростной магистрали «Москва-Казань», пассажирских вагонов, вагонов для метрополитена, трамваев, а также грузовых вагонов. Перспективным является применение подобного профиля в других инфраструктурных и строительных объектах, таких как пешеходные мосты, большепролетные строительные конструкции, инженерная опалубка и фасадный профиль. Наряду с этими отраслями, спрос на широкий профиль есть у производителей электробусов, кузовов низкопольных автобусов, а также элементов кузова и бортов грузового коммерческого транспорта.

«Отечественная алюминиевая отрасль заинтересована в локализации производства широкого профиля в нашей стране. При успешном решении этой задачи можно полностью заместить весь объем этой продукции российскими образцами», – отметил Валентин Трищенко.

Василий Столбунов 

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